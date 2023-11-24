Гуманітарними коридорами у Чорному морі скористалися півтори сотні суден

Судна у Чорному морі. Фото: Reuters

Від початку роботи гуманітарних коридорів у Чорному морі ними вже скористалися 153 судна. Наразі вага експортованої агропродукції з портів Великої Одеси складає понад 5,6 мільйона тонн.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

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За інформацією Сил оборони півдня України, противник продовжує терор цивільного судноплавства.

"Протягом доби в напрямку навігаційного коридору завдав 2 авіаційних ударів із застосуванням 4 невідомих авіаційних засобів ураження, ймовірно морських донних мін", — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Також ми писали, що вже понад два місяці активно функціонують гуманітарні коридори у Чорному морі. Військові зазначають, що після виходу з зернової угоди російської сторони процес експорту став менш затягнутим.