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У наступному році половина експорту пройде Чорним морем

19 листопада 2023 18:20
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Лілія Швець
редактор
У наступному році половина експорту пройде Чорним морем
Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков. Фото: Порти України
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У 2024 році Україна планує значно розширити використання морських шляхів для здійснення експортних перевезень. Очікується що більш ніж половина експорту буде здійснюватися по воді.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

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"Функціонування українського морського коридору у 2024 році дасть мінімум плюс 8% до показника зростання ВВП України. Якщо в нас у бюджеті закладено +5%, то за умови, якщо буде працювати морський коридор і Дунай, буде +13% до зростання. Тому це важливо", — сказав заступник міністра.

Юрій Васьков також наголосив на зацікавленості України у розширенні судноплавства, у тому числі й відновлення його в Миколаївському регіоні. Однак розв'язання цього питання буде залежати від безпекової ситуації. 

"Щодо розширення. Ми в цьому зацікавлені. Безумовно, ми робитимемо все для того, щоб за першої можливості відновити судноплавство в Миколаївському регіоні, але це залежатиме від військової ситуації. Поки ми маємо окуповану Кінбурнську косу, на жаль, це небезпечно", — зазначив Юрій Васьков. 

Нагадаємо, що українським морським коридором, встановленим ВМС ЗСУ, наразі скористалося 151 судно. З портів Великої Одеси уже вийшло 121 балкер зі збіжжям. 

Також ми писали, що вже понад два місяці активно функціонують гуманітарні коридори у Чорному морі. Військові зазначають, що після виходу з зернової угоди російської сторони процес експорту став менш затягнутим. 

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