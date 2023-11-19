В следующем году половина экспорта пройдет по Черному морю

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков. Фото: Порты Украины

В 2024 году Украина планирует значительно расширить использование морских путей для осуществления экспортных перевозок. Ожидается, что более половины экспорта будет осуществляться по воде.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.

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"Функционирование украинского морского коридора в 2024 году даст минимум плюс 8% к показателю роста ВВП Украины. Если у нас в бюджете заложено +5%, то при условии, если будет работать морской коридор и Дунай, будет +13% к росту. Поэтому это важно", — сказал замминистра.

Юрий Васьков также отметил заинтересованность Украины в расширении судоходства, в том числе и возобновление его в Николаевском регионе. Однако решение этого вопроса будет зависеть от ситуации с безопасностью.

"О расширении. Мы в этом заинтересованы. Безусловно, мы будем делать все для того, чтобы при первой возможности восстановить судоходство в Николаевском регионе, но зависеть это будет от военной ситуации. Пока мы имеем оккупированную Кинбурнскую косу, к сожалению, это опасно", — отметил Юрий Васьков.

Напомним, что украинским морским коридором, организованным ВМС ВСУ, в настоящее время воспользовалось 151 судно. Из портов Большой Одессы уже вышел 121 балкер с зерном.

Также мы писали, что уже больше двух месяцев активно функционируют гуманитарные коридоры в Черном море. Военные отмечают, что после выхода из зерновой сделки российской стороны процесс экспорта стал менее затянутым.