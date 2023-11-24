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Гуманитарными коридорами в Черном море воспользовались полторы сотни судов

24 ноября 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Гуманитарными коридорами в Черном море воспользовались полторы сотни судов
Суда в Черном море. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала работы гуманитарных коридоров в Черном море ими уже воспользовались 153 судна. В настоящее время вес экспортированной агропродукции из портов Большой Одессы составляет более 5,6 млн тонн.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

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По информации Сил обороны юга Украины, противник продолжает террор гражданского судоходства.

"В течение суток в направлении навигационного коридора нанес 2 авиационных удара с применением 4 неизвестных авиационных средств поражения, вероятно морских донных мин", — говорится в сообщении военных.

Напомним, в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.

Также мы писали, что уже больше двух месяцев активно функционируют гуманитарные коридоры в Черном море. Военные отмечают, что после выхода из зерновой сделки российской стороны процесс экспорта стал менее затянутым.

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