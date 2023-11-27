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В порту на Одесчине увеличилось количество судов под загрузку

27 ноября 2023 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В порту на Одесчине увеличилось количество судов под загрузку
Суда в порту Рени. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на понедельник, 27 ноября, в порту "Рени" Одесской области увеличилось количество гражданских судов. Сейчас на Дунае стоит 43 балкера, что в более чем 4 раза больше по сравнению с прошлой неделей.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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По данным ресурса, также сегодня в порту "Измаил" загрузки ждали 22 судна. Ожидалось прибытие еще одного, а очередь в очереди в Рени стоят уже 11 гражданских балкеров.

Шторм усложняет транспортировку зерна

Из-за сложных погодных условий в Одесском регионе усложнилась обработка грузов в морских портах. В частности, в Одесском порту продолжалась расчистка терминалов, ожидалось возобновление электропитания.

А вот в порту "Черноморск", несмотря на осложнения с выгрузкой из-за перебоев в электропитании и погодных условий, обработку грузов проводили. Также на Дунае порт "Измаил" обработка грузов после короткого перерыва была возобновлена, однако отмечались трудности при подвозе грузов.

Напомним, в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому их необходимо усилить и защитить от нападок врага.

Также мы писали, что уже больше двух месяцев активно функционируют гуманитарные коридоры в Черном море. Военные отмечают, что после выхода из зерновых соглашений российской стороны процесс экспорта стал менее затянутым.

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