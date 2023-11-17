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До портів Великої Одеси збільшилися залізничні перевезення — причини

17 листопада 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
До портів Великої Одеси збільшилися залізничні перевезення — причини
Залізниця у порту. Фото: Порти України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на середину листопада до портів Великої Одеси залізницею рухається вдвічі більше вагонів з зерном, ніж до західних кордонів України. Експерти пов'язують це зі страйком польських перевізників. 

Про це Новини.LIVE дізналися з наради представників АТ "Укрзалізниця" з учасниками зернового ринку.

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"Кількість вагонів із зерном, що прямують до портів Великої Одеси та Ізмаїлу, понад удвічі перевищує чергу у напрямку західних прикордонних переходів. Зокрема, до портів прямує понад 5 тисяч вагонів із зерном, а на західні прикордонні переходи — 2 тисячі", — повідомили експерти. 

Водночас зменшилися обсяги передачі вагонів із зерном через західні прикордонні переходи. За тиждень їхня кількість скоротилася на 30 одиниць — до 464 вагонів на добу. 

Експорт через Одеську область 

Наразі збільшилася кількість вагонів у напрямку українсько-румунського кордону. За останній тиждень показник перевезень збільшився до 123 одиниць на добу. 

Нагадаємо, блокада польськими далекобійниками кордону між Україною та Польщею негативно впливає на економіку. Таким чином, вже зросли ціни на доставку товару з Польщі в Україну, що додає проблем у логістиці. 

Також ми писали, що від початку роботи гуманітарних коридорів у Чорному морі до портів Великої Одеси зайшло 148 суден, з яких 115 вже доставили вантажі у кінцеві точки.

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