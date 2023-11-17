В порты Большой Одессы увеличились железнодорожные перевозки — причины

Железная дорога в порту. Фото: Порты Украины

По состоянию на середину ноября в порты Большой Одессы по железной дороге движется вдвое больше вагонов с зерном, чем к западным границам Украины. Эксперты связывают это с забастовкой польских перевозчиков.

Об этом Новини.LIVE узнали из совещания представителей АО "Укрзализныця" с участниками зернового рынка.

Читайте также:

"Количество вагонов с зерном, следующих в порты Большой Одессы и Измаила, более чем вдвое превышает очередь в направлении западных пограничных переходов. В частности, в порты направляется более 5 тысяч вагонов с зерном, а на западные пограничные переходы — 2 тысячи", — сообщили эксперты.

В то же время уменьшились объемы передачи вагонов с зерном из-за западных пограничных переходов. За неделю их количество сократилось на 30 единиц — до 464 вагонов в сутки.

Экспорт через Одесскую область

В настоящее время увеличилось количество вагонов в направлении украинско-румынской границы. За последнюю неделю показатель перевозок увеличился до 123 единиц в сутки.

Напомним, блокада польскими дальнобойщиками границы между Украиной и Польшей негативно влияет на экономику. Таким образом, уже выросли цены на доставку товара из Польши в Украину, что добавляет проблемы в логистике.

Также мы писали, что с начала работы гуманитарных коридоров в Черном море в порты Большой Одессы зашли 148 судов, из которых 115 уже доставили грузы в конечные точки.