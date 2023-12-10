Робота зернового коридору — скільки суден на завантаженні в портах Великої Одеси
Станом на неділю, 10 грудня, у портах Великої Одеси стоять майже три десятки суден під завантаження. Ще десять кораблів прямують на вихід з територіальних вод України.
Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.
Рух суден у Чорному морі
Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 12 суден, 14 — у Чорноморську та 3 — у порту Південний. Зазначимо, що на вихід курсує ще 10 суден.
Робота гуманітарних коридорів
Нагадаємо, протягом листопада Україна експортувала морськими та річковими портами майже 6 мільйонів вантажів. Порівняно із жовтнем цей показник збільшився на понад 70%.
Також ми писали, що протягом листопада відвантаження українського збіжжя у портах зростає. Через порти Великої Одеси вдалося експортувати 1,4 мільйона тонн вантажів.
Додамо, наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому їх необхідно посилити та захистити від нападок ворога.
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