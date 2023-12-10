Работа зернового коридора — сколько судов на погрузке в портах Большой Одессы

Балкер AKSON SERIN. Фото: MarineTraffic

На воскресенье, 10 декабря, в портах Большой Одессы стоят почти три десятка судов под загрузку. Еще десять кораблей направляются на выход из территориальных вод Украины.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 12 судов, 14 — в Черноморске и 3 — в порту Южный. Отметим, что на выход курсируют еще 10 судов.

Работа гуманитарных коридоров

Напомним, в течение ноября Украина экспортировала морскими и речными портами около 6 миллионов грузов. По сравнению с октябрем этот показатель увеличился более чем на 70%.

Также мы писали, что в течение ноября в портах выросла отгрузка украинского зерна. Из портов Большой Одессы удалось экспортировать 1,4 миллиона тонн грузов.

Добавим, в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому их необходимо усилить и защитить от нападок врага.