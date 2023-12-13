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В АМПУ рассказали о работе портов Одесчины на конец года

13 декабря 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В АМПУ рассказали о работе портов Одесчины на конец года
Одесский порт Фото: Одесский порт
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ходе итоговой встречи Министерства инфраструктуры Администрация морских портов Украины отчиталась за 11 месяцев работы предприятия. Известно, что через порты Большой Одессы удалось перегрузить более 50 миллионов тонн грузов.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).

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По информации ведомства, в 2023 году портами Одесчины прошло 52,8 миллиона тонн, из которых 47,9 — экспортные и 4,6 — импортные.

Работа портов Дунайского кластера

С начала года на Дунае было открыто 23 новых терминала и 20 новых точек для перевалки грузов. Также увеличено количество лоцманов с 14 до 78 человек.

Кроме того, на реках усовершенствованы диспетчеризация и операционные процессы в т.ч. проведение судов в ночное время суток и проведение судов по методу лидирования.

"Каждое наше действие на Дунае согласовывалось с участниками рынка, а результатами совместного труда стали рекордные показатели работы Дунайских портов", — говорится в сообщении.

Работа черноморского зернового коридора

Совместно с Мининфраструктуры, МВД ВС Украины, Генеральным штабом ВСУ, Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины с 10.08.2023 работает Украинский коридор через Черное море. По состоянию на 30 ноября портами Большой Одессы обработано 6,4 млн. тонн.

Напомним, в течение ноября Украина экспортировала морскими и речными портами около 6 миллионов грузов. По сравнению с октябрем этот показатель увеличился более чем на 70%.

Также мы писали, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому их необходимо усилить и защитить от нападок врага.

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