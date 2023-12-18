Индексация от Укрзализныци — как в Одесской области изменится перевозка грузов

Железнодорожная станция в Рени. Фото: Укринформ

С 1 января Укрзализныця собирается проиндексировать цены на ряд услуг, связанных с перевозкой груза. В частности, речь идет о предоставлении пустых вагонов под погрузку на станциях Рени, Джурджулешты и Галац.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця".

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По информации ведомства, индексация будет касаться перевозок, предоставляемых по свободным тарифам. Она вступит в силу с 1 января 2024 года.

"Сообщаем об индексации цен на 4,8% на услуги согласно "Перечню цен на выполнение работ (услуг), связанных с перевозкой грузов, предоставляемых по свободным тарифам филиалом "Центр транспортной логистики" АО "Укрзализныця", которые вводятся в действие с 01.01.2024 года", — отметили в УЗ.

Какие услуги проиндексируют

декларирование транзитных грузов на пограничных передаточных станциях;

информационные услуги; пользование системой контроля использования кодов плательщика;

комплексную услугу по оказанию пустых собственных вагонов перевозчика под погрузку на станции Рени, Джурджулешты и Галац; транспортно-экспедиторские услуги;

использование рефрижераторного подвижного состава

Напомним, с начала декабря в портах Большой Одессы увеличилась выгрузка доставляемого железной дорогой зерна. В среднем за сутки обрабатывается 901 вагон.

Также мы писали, что в Укрзализныце построили свой первый зерновоз, приспособленный для перевозки грузов по Украине и железными дорогами 1435 стран Евросоюза. Большинство комплектующих и материалов в поезде — отечественного производства.