Индексация от Укрзализныци — как в Одесской области изменится перевозка грузов
С 1 января Укрзализныця собирается проиндексировать цены на ряд услуг, связанных с перевозкой груза. В частности, речь идет о предоставлении пустых вагонов под погрузку на станциях Рени, Джурджулешты и Галац.
Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця".
По информации ведомства, индексация будет касаться перевозок, предоставляемых по свободным тарифам. Она вступит в силу с 1 января 2024 года.
"Сообщаем об индексации цен на 4,8% на услуги согласно "Перечню цен на выполнение работ (услуг), связанных с перевозкой грузов, предоставляемых по свободным тарифам филиалом "Центр транспортной логистики" АО "Укрзализныця", которые вводятся в действие с 01.01.2024 года", — отметили в УЗ.
Какие услуги проиндексируют
- декларирование транзитных грузов на пограничных передаточных станциях;
- информационные услуги; пользование системой контроля использования кодов плательщика;
- комплексную услугу по оказанию пустых собственных вагонов перевозчика под погрузку на станции Рени, Джурджулешты и Галац; транспортно-экспедиторские услуги;
- использование рефрижераторного подвижного состава
Напомним, с начала декабря в портах Большой Одессы увеличилась выгрузка доставляемого железной дорогой зерна. В среднем за сутки обрабатывается 901 вагон.
Также мы писали, что в Укрзализныце построили свой первый зерновоз, приспособленный для перевозки грузов по Украине и железными дорогами 1435 стран Евросоюза. Большинство комплектующих и материалов в поезде — отечественного производства.
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