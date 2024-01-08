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В портах Большой Одессы загружаются 39 судов

8 января 2024 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В портах Большой Одессы загружаются 39 судов
Суда на погрузке. Фото: Зерновая биржа
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 8 января в портах Одессы, Южного и Черноморска находятся на погрузке 39 судов. Еще 83 судна подтвердили готовность зайти в порты и экспортировать 2,4 млн тонн грузов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства восстановления Украины.

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По информации ведомства, за пять месяцев работы временного коридора Украина экспортировала морем почти 15 миллионов тонн грузов.

"Из них 10 млн тонн — продукция украинских аграриев", — говорится в сообщении.

Кроме того, с августа черноморским коридором в порты зашли 469 новых судов.

Напомним, 17 июля 2023 г. Российская Федерация вышла по черноморской зерновой инициативе, которая обеспечивала экспорт зерна из портов Большой Одессы. Такими действиями страна-агрессор чуть не создала искусственный голод в мире. Однако уже через месяц Украина открыла собственные коридоры для движения гражданских судов.

Также мы писали, что в порты Большой Одессы направляется более 14 тысяч вагонов с зерном. Пока известно, что этот показатель увеличился почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей.

Добавим, с 1 января Укрзализныця проиндексировала цены на ряд услуг, связанных с перевозкой груза. В частности, речь идет о предоставлении пустых вагонов под погрузку на станциях Рени, Джурджулешты и Галац.

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