Експорт Чорним морем у 2023 році, кількість кораблів та тонн

Торгове судно виходить з одеського порту. Фото: Олександр Кубраков

17 липня 2023 року Російська Федерація вийшла з чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала експорт збіжжя з портів Великої Одеси. Такими діями країна-агресорка ледь не створила штучний голод у світі. Однак вже за місяці Україна відкрила власні коридори для руху цивільних суден.

Новини.LIVE порівняли, як змінилася кількість експорту з українських портів з Росією та без неї.

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Що відомо про зернову угоду з РФ

Чорноморська зернова ініціатива була підписана 22 липня 2022 року у Стамбулі чотирма сторонами — Росією та Організацією Об'єднаних Націй (ООН) за участю Туреччини, Україною та ООН за участю Туреччини. Її було ухвалено для поновлення експорту з портів Великої Одеси, який зупинився після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Документ про укладання зернової угоди. Фото: Мінекономіки

Зернова угода протрималася понад рік та припинила свою дію 17 липня після того, як РФ відмовилася продовжувати термін її дії. Окупанти висунули нові вимоги щодо транспортування своєї підсанкційної продукції, однак міжнародна спільнота на них не погодилася. Після цього країна-агресорка припинила виконувати свою частину домовленостей.

Скільки експортували за рік

З 1 серпня 2022 року по 16 липня 2023 з портів Великої Одеси вийшло 1004 судна з продовольством. Вони експортували до країн Азії, Африки та Європи 32,9 мільярда тонн зерна.

Кількість експорту у рамках зернової угоди. Фото: графік

Куди експортували продукцію

Африка — 145 суден з 4 мільйонами тонн зерна;

Східна Азія — 193 судна з 10,8 тоннами зерна;

Середній Схід — 271 судно з 5,27 мільйонами тонн зерна;

Європа — 395 суден з 12,8 тоннами зерна.

Чорноморський коридор — альтернатива зерновій угоді

10 серпня 2023 року в Україні встановили нові тимчасові маршрути руху для цивільних суден, що прибувають до або відпливають з чорноморських портів.

Раніше Україна вже пропонувала ці маршрути у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рішення, прийняте Радою Міжнародної морської організації, визнало право країни на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом. Тож таким чином розпочалася робота експорту без залучення РФ.

Скільки експортували продукції без РФ

Протягом чотирьох місяців з портів Великої Одеси вийшло 241 судно у 19 країн світу, які експортували 8,6 мільйона тонн продукції. Крім того, порти розширили перелік товарів, якій прямують на експорт та імпорт.

Експорт альтернативним коридором. Фото: Мінекономіки

Нагадаємо, Адміністрація морських портів України відзвітувала за 11 місяців роботи підприємства. Відомо, що через порти Великої Одеси вдалося перевантажити понад 50 мільйонів тонн вантажів.

Також ми писали, що Генеральний секретар ООН висловив свою думку щодо можливості відновлення так званої "зернової угоди". Він повідомив, що організація перебуває в контакті з обома сторонами щодо цього питання, але не вбачає сенсу відновлювати цю угоду.