Экспорт Черным морем в 2023 году, количество кораблей и тонн

Торговое судно выходит из одесского порта. Фото: Александр Кубраков

17 июля 2023 года Российская Федерация вышла по черноморской зерновой инициативе, которая обеспечивала экспорт зерна из портов Большой Одессы. Такими действиями страна-агрессор чуть не создала искусственный голод в мире. Однако уже через месяц Украина открыла собственные коридоры для движения гражданских судов.

Новини.LIVE сравнили, как изменилось количество экспорта из украинских портов с Россией и без нее.

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Что известно о зерновом соглашении с РФ

Черноморская зерновая инициатива была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле четырьмя сторонами — Россией и Организацией Объединенных Наций (ООН) с участием Турции, Украины и ООН с участием Турции. Она была принята для возобновления экспорта из портов Большой Одессы, который остановился после начала полномасштабной войны России против Украины.

Документ о заключении зернового соглашения. Фото: Минэкономики

Зерновое соглашение продержалось более года и прекратило свое действие 17 июля после того, как РФ отказалась продлевать срок его действия. Оккупанты выдвинули новые требования по транспортировке своей подсанкционной продукции, однако международное сообщество на них не согласилось. После этого страна-агрессор перестала выполнять свою часть договоренностей.

Сколько экспортировали за год

С 1 августа 2022 года по 16 июля 2023 года из портов Большой Одессы вышли 1004 судна с продовольствием. Они экспортировали в страны Азии, Африки и Европы 32,9 млрд тонн зерна.

Количество экспорта в рамках зерновой сделки. Фото: график

Куда экспортировали продукцию

Африка — 145 судов с 4 миллионами тонн зерна;

Восточная Азия — 193 судна с 10,8 тоннами зерна;

Средний Восток — 271 судно с 5,27 миллиона тонн зерна;

Европа — 395 судов с 12,8 тонны зерна.

Черноморский коридор — альтернатива зерновому соглашению

10 августа 2023 года в Украине установили новые временные маршруты движения для гражданских судов, прибывающих или отплывающих из черноморских портов.

Ранее Украина уже предлагала эти маршруты в обращении в Международную морскую организацию (IMO). Решение, принятое Советом Международной морской организации, признало право страны на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом. Так что началась работа экспорта без привлечения РФ.

Сколько экспортировали продукции без РФ

В течение четырех месяцев из портов Большой Одессы вышло 241 судно в 19 стран мира, экспортировавшее 8,6 миллиона тонн продукции. Кроме того, порты расширили перечень товаров, направляемых на экспорт и импорт.

Экспорт по альтернативному коридору. Фото: Минэкономики

Напомним, Администрация морских портов Украины отчиталась за 11 месяцев работы предприятия. Известно, что из-за портов Большой Одессы удалось перегрузить более 50 миллионов тонн грузов.

Также мы писали, что Генеральный секретарь ООН высказал свое мнение о возможности возобновления так называемого "зернового соглашения". Он сообщил, что организация находится в контакте с обеими сторонами по этому вопросу, но не видит смысла возобновлять это соглашение.