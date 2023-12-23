В ООН засумнівалися у доцільності відновлення зернової угоди з РФ — деталі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Фото: Getty Images

Генеральний секретар ООН висловив свою думку щодо можливості відновлення так званої "зернової угоди". Він повідомив, що організація перебуває в контакті з обома сторонами щодо цього питання, але не вбачає сенсу відновлювати цю угоду.

Про це під час брифінгу для журналістів у Нью-Йорку заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

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"Ми підтримуємо контакт з обома сторонами, намагаючись знайти нові форми. Не думаю, що повторення "зернової угоди" матиме сенс", — сказав генсек.

При цьому він зазначив, що вважав би корисним "мати умови для свободи судноплавства в Чорному морі".

Більше про зернову угоду

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня 2022 року було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" в Чорному морі. Україна, Росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Дію ініціативи продовжували в листопаді того ж року на 120 днів, до березня, потім ще двічі – на два місяці. А от 17 липня 2023 року Москва перестала продовжувати "зернову угоду".

Також ми повідомляли, що під час підсумкової зустрічі Міністерства інфраструктури Адміністрація морських портів України відзвітувала за 11 місяців роботи підприємства. Наразі відомо, що через порти Великої Одеси вдалося перевантажити понад 50 мільйонів тонн вантажів.

Додамо, що експорт ячменю з України у 2023 році зіткнувся із серйозними труднощами через російське вторгнення та блокаду західних кордонів. До початку вторгнення Росії Україна посідала провідне положення серед найбільших постачальників зерна у світі. Однак постійні обстріли українських портів з боку Росії суттєво ускладнили експорт зерна морським транспортом. Внаслідок чого Україна змушена була віддати перевагу в основному сухопутним маршрутам, які не тільки менш ефективні, а й більш затратні. Проте, головний економіст київського інвестиційного банку Dragon Capital Олена Білан прогнозує збільшення обсягу експорту товарів через український морський коридор до 7 мільйонів тонн на місяць порівняно з прогнозованими 5 мільйонами тонн у грудні. Вона зазначила, що експорт товарів із високою вартістю може частково змінити напрямок із заблокованих доріг на морські порти.