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Ердоган заявив про відновлення зернової угоди — що це означає

19 грудня 2023 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ердоган заявив про відновлення зернової угоди — що це означає
Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган згадав про зернову угоду. Лідер мусульманської країни зазначив, що планує поговорити з Путіним про відновлення Чорноморської ініціативи із залученням України та Росії.

Про це пише видання агентство Anadolu.

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За його словами, країни мають спосіб керувати зерновим коридорам, попри будь-які конфлікти.

"Незабаром ми зустрінемося з президентом Росії Путіним і скажемо: "Давайте зробимо все можливе, щоб зерновий коридор працював. Сподіваюся, ми продовжимо свій шлях із позитивними відповідями", — сказав Ердоган.

Відновлення зернової угоди

У Туреччині вважають, що відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи за участі РФ цілком можливе. Країна продовжує працювати у цьому напрямі та залишається у контакті з усіма сторонами учасників. 

Що відомо про "зернову ініціативу"

Зазначимо, "зернову ініціативу" ухвалено в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини, тоді як Росія та ООН паралельно підписали меморандум. Ініціативу було укладено на 120 днів, і її продовжували двічі, востаннє — 18 березня.

Нагадаємо, протягом чотирьох місяців роботи чорноморських зернових коридорів Україна експортувала 10 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що з портів Великої Одеси вийшло 302 судна до 24 країн світу. 

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