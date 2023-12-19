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Робота чорноморських коридорів — скільки експортували вантажу

19 грудня 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Робота чорноморських коридорів — скільки експортували вантажу
Цивільні судна у морі. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом чотирьох місяців роботи чорноморських зернових коридорів, Україна експортувала 10 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що з портів Великої Одеси вийшло 302 судна до 24 країн світу. 

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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За його словами, протягом роботи коридорів Мінагро розширив номенклатуру вантажів, через що вдалося збільшити експорт.

"Зауважу, суттєво збільшився обсяг агропродукції: з 278 тис. тонн в перший місяць до майже 5 млн тонн зараз", — сказав Кубраков. 

Робота зернового коридору

Попри систематичні атаки Росії на портову інфраструктуру, Український коридор працює — з моменту запуску порти Великої Одеси прийняли 337 нових суден під завантаження, ще 79 – готуються прийняти найближчим часом.

Нагадаємо, від початку грудня у портах Великої Одеси збільшилося вивантаження збіжжя, яке доставляється залізницею. В середньому за добу наразі обробляється 901 вагон.

Також ми писали, що під час підсумкової зустрічі Міністерства інфраструктури Адміністрація морських портів України відзвітувала за 11 місяців роботи підприємства. Наразі відомо, що через порти Великої Одеси вдалося перевантажити понад 50 мільйонів тонн вантажів.

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