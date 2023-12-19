Работа черноморских коридоров — сколько экспортировали груза

Гражданские суда в море. Фото: Укринформ

В течение четырех месяцев работы черноморских зерновых коридоров Украина экспортировала 10 миллионов тонн грузов. Известно, что из портов Большой Одессы вышли 302 судна в 24 страны мира.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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По его словам, в течение работы коридоров Минагро расширило номенклатуру грузов, из-за чего удалось увеличить экспорт.

"Замечу, существенно увеличился объем агропродукции: с 278 тыс. тонн в первый месяц до почти 5 млн тонн сейчас", — сказал Кубраков.

Работа зернового коридора

Несмотря на систематические атаки России на портовую инфраструктуру, Украинский коридор работает — с момента запуска порты Большой Одессы приняли 337 новых судов под загрузку, еще 79 готовятся принять в ближайшее время.

Напомним, с начала декабря в портах Большой Одессы увеличилась выгрузка доставляемого железной дорогой зерна. В среднем за сутки обрабатывается 901 вагон.

Также мы писали, что во время итоговой встречи Министерства инфраструктуры Администрация морских портов Украины отчиталась за 11 месяцев работы предприятия. Известно, что через порты Большой Одессы удалось перегрузить более 50 миллионов тонн грузов.