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Робота зернового коридору — скільки суден у портах Великої Одеси

18 грудня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Робота зернового коридору — скільки суден у портах Великої Одеси
Цивільні судна у морі. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 18 грудня у портах Великої Одеси на завантаженні перебувають 18 суден. Також до своїх кінцевих точок прямують ще 11 балкерів. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic. 

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Наразі відомо, що у порту Одеси стоїть 7 суден, ще 11 — у Чорноморську. Крім того, ще 11 кораблів вийшли з портів, а 2 йдуть на захід. Проте куди саме наразі невідомо. 

Слід зазначити, що серед суден, які вийшли з портів Великої Одеси є й український суховантаж "Вилково", який нещодавно вийшов у рейси після тривалого капітального ремонту. Наразі судно прямує до Туреччини. 

Суховантаж "Вилково". Фото: скриншот

Робота гуманітарних коридорів

Нагадаємо, від початку роботи чорноморських зернових коридорів вийшло 250 вантажних суден. Відомо, що вони експортували 9 мільйонів тонн вантажів. 

Додамо, від початку грудня у портах Великої Одеси збільшилося вивантаження збіжжя, яке доставляється залізницею. В середньому за добу наразі обробляється 901 вагон.

Також ми писали, що під час підсумкової зустрічі Міністерства інфраструктури Адміністрація морських портів України відзвітувала за 11 місяців роботи підприємства. Наразі відомо, що через порти Великої Одеси вдалося перевантажити понад 50 мільйонів тонн вантажів.

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