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Работа зернового коридора — сколько судов в портах Большой Одессы

18 декабря 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Работа зернового коридора — сколько судов в портах Большой Одессы
Гражданские суда в море. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 18 декабря в портах Большой Одессы на погрузке находятся 18 судов. Также к своим конечным точкам направляются еще 11 балкеров.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоит 7 судов, еще 11 — в Черноморске. Кроме того, еще 11 кораблей вышли из портов, а 2 идут на заход. Однако куда именно неизвестно.

Следует отметить, что среди судов, вышедших из портов Большой Одессы, есть и украинский сухогруз "Вилково", недавно вышедший в рейсы после длительного капитального ремонта. В настоящее время судно направляется в Турцию.

Сухогруз "Вилково". Фото: скриншот

Работа гуманитарных коридоров

Напомним, с начала работы черноморских зерновых коридоров вышло 250 грузовых судов. Известно, что экспортировали 9 миллионов тонн грузов.

Добавим, с начала декабря в портах Большой Одессы увеличилась выгрузка доставляемого железной дорогой зерна. В среднем за сутки обрабатывается 901 вагон.

Также мы писали, что во время итоговой встречи Министерства инфраструктуры Администрация морских портов Украины отчиталась за 11 месяцев работы предприятия. Известно, что через порты Большой Одессы удалось перегрузить более 50 миллионов тонн грузов.

 

 

 

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