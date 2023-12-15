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Чотири місяці зернового коридору — скільки суден вийшло з портів Великої Одеси

15 грудня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чотири місяці зернового коридору — скільки суден вийшло з портів Великої Одеси
Судно у морі. Фото: Олександр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку роботи чорноморських зернових коридорів вийшло 250 вантажних суден. Відомо, що вони експортували 9 мільйонів тонн вантажів. 

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

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За його словами, значна частина з цього, понад 6 мільйонів тонн, агропродукції.

Крім того, у листопаді кількість суден зросла до 110, порівняно з 52 у жовтні та 5 у вересні, що перевищило річний показник зернової ініціативи. У листопаді 2022 року через "зерновий коридор" пройшло 84 судна.

Збільшення експорту до кінця року

Також Васьков зазначив, що  експорт через новий український коридор у грудні може досягти 5 мільйонів тонн, що значно перевищує показник минулого року, коли через "зерновий коридор" було вивезено 3,8 мільйона тонн у грудні.

Нагадаємо, від початку грудня у портах Великої Одеси збільшилося вивантаження збіжжя, яке доставляється залізницею. В середньому за добу наразі обробляється 901 вагон.

Також ми писали, що під час підсумкової зустрічі Міністерства інфраструктури Адміністрація морських портів України відзвітувала за 11 місяців роботи підприємства. Наразі відомо, що через порти Великої Одеси вдалося перевантажити понад 50 мільйонів тонн вантажів.

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