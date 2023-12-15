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Четыре месяца зернового коридора — сколько судов вышло из портов Большой Одессы

15 декабря 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Четыре месяца зернового коридора — сколько судов вышло из портов Большой Одессы
Судно в море. Фото: Александр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала работы черноморских зерновых коридоров вышло 250 грузовых судов. Известно, что они экспортировали девять миллионов тонн грузов.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.

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По его словам, значительная часть этого, более 6 миллионов тонн, агропродукции.

Кроме того, в ноябре количество судов возросло до 110 по сравнению с 52 в октябре и 5 в сентябре, что превысило годовой показатель зерновой инициативы. В ноябре 2022 года через "зерновой коридор" прошли 84 судна.

Увеличение экспорта к концу года

Также Васьков отметил, что экспорт через новый украинский коридор в декабре может достигнуть 5 миллионов тонн, что значительно превышает показатель в прошлом году, когда из-за "зернового коридора" было вывезено 3,8 миллиона тонн в декабре.

Напомним, с начала декабря в портах Большой Одессы увеличилась выгрузка доставляемого железной дорогой зерна. В среднем за сутки обрабатывается 901 вагон.

Также мы писали, что во время итоговой встречи Министерства инфраструктуры Администрация морских портов Украины отчиталась за 11 месяцев работы предприятия. Известно, что через порты Большой Одессы удалось перегрузить более 50 миллионов тонн грузов.

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