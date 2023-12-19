Эрдоган заявил о возобновлении зерновой сделки — что это значит

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упомянул о зерновом соглашении. Лидер мусульманской страны отметил, что планирует поговорить с Путиным о возобновлении Черноморской инициативы по привлечению Украины и России.

Об этом пишет издание агентство Anadolu.

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По его словам, у стран есть способ управлять зерновыми коридорами, несмотря на любые конфликты.

"В скором времени мы встретимся с президентом России Путиным и скажем: "Давайте сделаем все возможное, чтобы зерновой коридор работал. Надеюсь, мы продолжим свой путь с положительными ответами", — сказал Эрдоган.

Возобновление зерновой сделки

В Турции считают, что возобновление действия Черноморской зерновой инициативы с участием РФ вполне возможно. Страна продолжает работать в этом направлении и остается в контакте со всеми сторонами участников.

Что известно о "зерновой инициативе"

Отметим, "зерновая инициатива" была принята в Стамбуле 22 июля 2022 года с участием ООН, Украины, Турции, тогда как Россия и ООН параллельно подписали меморандум. Инициатива была заключена на 120 дней, и ее продлевали дважды, в последний раз — 18 марта.

Напомним, за четыре месяца работы черноморских зерновых коридоров Украина экспортировала 10 миллионов тонн грузов. Известно, что из портов Большой Одессы вышли 302 судна в 24 страны мира.