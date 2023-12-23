В ООН усомнились в целесообразности возобновления зернового соглашения с РФ — подробности

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Фото: Getty Images

Генеральный секретарь ООН высказал свое мнение о возможности возобновления так называемого "зернового соглашения". Он сообщил, что организация находится в контакте с обеими сторонами по этому вопросу, но не видит смысла возобновлять это соглашение.

Об этом во время брифинга для журналистов в Нью-Йорке заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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"Мы поддерживаем контакт с обеими сторонами, пытаясь обрести новые формы. Не думаю, что повторение "зернового соглашения" будет иметь смысл", — сказал генсек.

При этом он отметил, что считал бы полезным "иметь условия для свободы судоходства в Черном море".

Больше о зерновом соглашении

Напомним, в Стамбуле 22 июля 2022 года был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Действие инициативы продлили в ноябре того же года на 120 дней, до марта, потом еще дважды — на два месяца. А вот 17 июля 2023 года Москва прекратила продление "зернового соглашения".

Также мы сообщали, что во время итоговой встречи Министерства инфраструктуры Администрация морских портов Украины отчиталась за 11 месяцев работы предприятия. Известно, что через порты Большой Одессы удалось перегрузить более 50 миллионов тонн грузов.

Добавим, что экспорт ячменя из Украины в 2023 году столкнулся с серьезными трудностями из-за российского вторжения и блокады западных границ. До начала вторжения России Украина занимала ведущее положение среди крупнейших поставщиков зерна в мире. Однако постоянные обстрелы украинских портов со стороны России существенно усложнили экспорт зерна морским транспортом. В результате Украина вынуждена была отдать предпочтение в основном сухопутным маршрутам, которые не только менее эффективны, но и более затратны. Однако главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital Елена Билан прогнозирует увеличение объема экспорта товаров через украинский морской коридор до 7 миллионов тонн в месяц по сравнению с прогнозируемыми 5 миллионами тонн в декабре. Она отметила, что экспорт товаров с высокой стоимостью может частично изменить направление по заблокированным дорогам на морские порты.