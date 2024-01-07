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Робота зернового коридору — скільки суден завантажуються в портах Великої Одеси

7 січня 2024 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Робота зернового коридору — скільки суден завантажуються в портах Великої Одеси
Вантажне судно AMIRA MARYANA. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на 7 січня портами Великої Одеси продовжується експорт продукції з України. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває кілька десятків суден, які чекають черги на завантаження продукції. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 8 суден, ще 18 — у Чорноморську, та жодного у Південному. Крім того, ще 4 судна прямують на вихід з портів, а на вхід відомо поки що про 4 кораблі.

Робота Дунайських портів

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Російська Федерація вийшла з чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала експорт збіжжя з портів Великої Одеси. Такими діями країна-агресорка ледь не створила штучний голод у світі. Однак вже за місяць Україна відкрила власні коридори для руху цивільних суден. 

Також ми писали, що Адміністрація морських портів України (АМПУ) отримала новий лоцманський катер для підтримки цивільного судоходства. Корабель забезпечуватиме потреби портів на Дунаї. 

Додамо, українське Дунайське пароплавство (УДП) уклало угоду на виробництво перших двигунів для самохідних суден. Наразі законтрактували 10 двигунів, проте у наступному році цю цифру планують збільшити.

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