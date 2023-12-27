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Україна отримала лоцманський катер, який працюватиме на Дунаї

27 грудня 2023 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна отримала лоцманський катер, який працюватиме на Дунаї
Катер спускають на воду. Фото: Мінвідновлення
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Адміністрація морських портів України (АМПУ) отримала новий лоцманський катер для підтримки цивільного судоходства. Корабель забезпечуватиме потреби портів на Дунаї

Про це повідомили у Міністерстві відновлення України. 

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У відомстві уточнили, що катер PILOTINE XIV передано до Ренійської філії ДП "АМПУ" у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Мінвідновлення та міністром екологічної трансформації та консолідації територій Франції.

"Наразі, на українській ділянці Дунаю працює 8 лоцманських катерів. Отриманий від французької сторони катер допоможе збільшити оборотність флоту та зменшить час простою причалів та суден", — йдеться у повідомлені. 

Більше про роботу портів на Одещині

Нагадаємо, станом на сьогодні, 27 грудня, у портах Великої Одеси триває завантаження суден. Наразі в акваторії Чорного моря є 36 суден, більшість з яких прямує на Дунай. 

Також ми писали, що під час підсумкової зустрічі Міністерства інфраструктури Адміністрація морських портів України відзвітувала за 11 місяців роботи підприємства. Наразі відомо, що через порти Великої Одеси вдалося перевантажити понад 50 мільйонів тонн вантажів.

Додамо, у серпні запрацював Чорноморський гуманітарний коридор, який замінив собою зернову угоду з Росією. Наразі експортна спроможність через порти Великої Одеси становить значну частку економіки України  та Одеського регіону зокрема. 

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