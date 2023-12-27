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Украина получила лоцманский катер, который будет работать на Дунае

27 декабря 2023 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украина получила лоцманский катер, который будет работать на Дунае
Катер спускают на воду. Фото: Миновосстановление
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Администрация морских портов Украины (АМПУ) получила новый лоцманский катер для поддержки гражданского судоходства. Корабль будет обеспечивать потребности портов на Дунае.

Об этом сообщили в Министерстве восстановления Украины.

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В ведомстве уточнили, что катер PILOTINE XIV передан в Ренийский филиал ГП "АМПУ" в рамках Меморандума о взаимопонимании между Минвосстановлением и министром экологической трансформации и консолидации территорий Франции.

"Пока на украинском участке Дуная работает 8 лоцманских катеров. Полученный от французской стороны катер поможет увеличить оборачиваемость флота и уменьшит время простоя причалов и судов", — говорится в сообщении.

Больше о работе портов в Одесской области

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, 27 декабря, в портах Большой Одессы продолжается загрузка судов. Сейчас в акватории Черного моря есть 36 судов, большинство из которых направляется на Дунай.

Также мы писали, что во время итоговой встречи Министерства инфраструктуры Администрация морских портов Украины отчиталась за 11 месяцев работы предприятия. Известно, что через порты Большой Одессы удалось перегрузить более 50 миллионов тонн грузов.

Добавим, в августе заработал Черноморский гуманитарный коридор, заменивший собой зерновое соглашение с Россией. Пока экспортная способность через порты Большой Одессы составляет значительную долю экономики Украины и Одесского региона в частности.

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