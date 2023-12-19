Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У портах Великої Одеси збільшилося вивантаження залізницею arrow

У портах Великої Одеси збільшилося вивантаження залізницею

19 грудня 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У портах Великої Одеси збільшилося вивантаження залізницею
Залізниця в порту. Фото: Railway Supply
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

До портів Великої Одеси прямує понад шість тисяч вагонів із зерном. Наразі відомо, що цей показник збільшився майже на 100 тонн, порівняно з попереднім.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

Читайте також:

За його словами, середній показник вивантаження зараз становить 900-1050 вагонів на добу. За останній тиждень він збільшився на 18 одиниць.

Рух залізницею до портів

Зазначимо, що наразі фіксується зростання кількості вагонів із зерном, які рухаються в напрямку портів Великої Одеси, з 5746 до 6662 вагонів.

"Зберігаються складнощі у підведенні вантажів до портів Великої Одеси та вивезенні порожніх вагонів через інфраструктурні обмеження (обмежена пропускна спроможність дільниці Подільськ — Роздільна — Одеса-Застава) та загального збільшення вантажопотоку в напрямку портів Великої Одеси (одночасно рухаються аграрні вантажі, вантажі ГМК та інші). Тож загальну переробну спроможність припортових станцій скориговано відповідно до провізної спроможності мережі на дільниці Подільськ-Роздільна", — зауважив Ткачов.

Нагадаємо, під час підсумкової зустрічі Міністерства інфраструктури Адміністрація морських портів України відзвітувала за 11 місяців роботи підприємства. Наразі відомо, що через порти Великої Одеси вдалося перевантажити понад 50 мільйонів тонн вантажів.

Також ми писали, що з 1 січня Укрзалізниця збирається проіндексувати ціни на низку послуг, повʼязаних із перевезенням вантажу. Зокрема, йдеться про надання порожніх вагонів під навантаження на станціях Рені, Джурджулешти і Галац.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

11:51 Динамо може очолити відомий український тренер

Актуальне по темі