У портах Великої Одеси збільшилося вивантаження залізницею

Залізниця в порту. Фото: Railway Supply

До портів Великої Одеси прямує понад шість тисяч вагонів із зерном. Наразі відомо, що цей показник збільшився майже на 100 тонн, порівняно з попереднім.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

Читайте також:

За його словами, середній показник вивантаження зараз становить 900-1050 вагонів на добу. За останній тиждень він збільшився на 18 одиниць.

Рух залізницею до портів

Зазначимо, що наразі фіксується зростання кількості вагонів із зерном, які рухаються в напрямку портів Великої Одеси, з 5746 до 6662 вагонів.

"Зберігаються складнощі у підведенні вантажів до портів Великої Одеси та вивезенні порожніх вагонів через інфраструктурні обмеження (обмежена пропускна спроможність дільниці Подільськ — Роздільна — Одеса-Застава) та загального збільшення вантажопотоку в напрямку портів Великої Одеси (одночасно рухаються аграрні вантажі, вантажі ГМК та інші). Тож загальну переробну спроможність припортових станцій скориговано відповідно до провізної спроможності мережі на дільниці Подільськ-Роздільна", — зауважив Ткачов.

Нагадаємо, під час підсумкової зустрічі Міністерства інфраструктури Адміністрація морських портів України відзвітувала за 11 місяців роботи підприємства. Наразі відомо, що через порти Великої Одеси вдалося перевантажити понад 50 мільйонів тонн вантажів.

Також ми писали, що з 1 січня Укрзалізниця збирається проіндексувати ціни на низку послуг, повʼязаних із перевезенням вантажу. Зокрема, йдеться про надання порожніх вагонів під навантаження на станціях Рені, Джурджулешти і Галац.