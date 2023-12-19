В портах Большой Одессы увеличилась выгрузка по железной дороге

Железная дорога в порту. Фото: Railway Supply

В порты Большой Одессы направляется более шести тысяч вагонов с зерном. Сейчас известно, что этот показатель увеличился почти на 100 тонн по сравнению с предыдущим.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев.

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По его словам, средний показатель выгрузки сейчас составляет 900-1050 вагонов в сутки. За последнюю неделю он увеличился на 18 единиц.

Движение по железной дороге в порты

Отметим, что в настоящее время фиксируется рост количества вагонов с зерном, двигающихся в направлении портов Большой Одессы, с 5746 до 6662 вагонов.

"Сохраняются сложности в подведении грузов к портам Большой Одессы и вывозе пустых вагонов из-за инфраструктурных ограничений (ограниченная пропускная способность участка Подольск — Раздельная — Одесса-Застава) и общего увеличения грузопотока в направлении портов Большой Одессы (одновременно двигаются аграрные грузы, грузы ГМК и другие). Поэтому общая перерабатывающая способность припортовых станций скорректирована в соответствии с провозной способностью сети на участке Подольск-Раздельная", — отметил Ткачев.

Напомним, во время итоговой встречи Министерства инфраструктуры Администрация морских портов Украины отчиталась за 11 месяцев работы предприятия. Известно, что через порты Большой Одессы удалось перегрузить более 50 миллионов тонн грузов.

Также мы писали, что с 1 января Укрзализныця собирается проиндексировать цены на ряд услуг, связанных с перевозкой груза. В частности, речь идет о предоставлении пустых вагонов под погрузку на станциях Рени, Джурджулешты и Галац.