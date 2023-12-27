Робота зернового коридору — скільки суден на завантаженні в портах Великої Одеси

Судна у морі. Фото: Reuters/ YORUK ISIK

Станом на сьогодні, 27 грудня, у портах Великої Одеси триває завантаження суден. Наразі в акваторії Чорного моря знаходяться 36 суден, більшість з яких прямує на Дунай.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Наразі відомо, що у порту Одеси стоїть 9 суден, ще 13 — у Чорноморську та 8 у Южному. Крім того, ще 8 суден йдуть на вихід з портів. А на вхід — 5.

Робота Дунайських портів

Наразі чергу на завантаження у Сулінському каналі очікують понад два десятки суден. Тільки в Ізмаїлі на відвантаженні стоять 6 суден, серед яких є продукція ГМК.

Робота гуманітарних коридорів

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН висловив свою думку щодо можливості відновлення так званої зернової угоди. Він повідомив, що організація перебуває в контакті з обома сторонами щодо цього питання, але не вбачає сенсу відновлювати цю угоду.

Також ми писали, що з 1 січня Укрзалізниця збирається проіндексувати ціни на низку послуг, повʼязаних із перевезенням вантажу. Зокрема, йдеться про надання порожніх вагонів під навантаження на станціях Рені, Джурджулешти і Галац.