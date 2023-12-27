Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Робота зернового коридору — скільки суден на завантаженні в портах Великої Одеси arrow

Робота зернового коридору — скільки суден на завантаженні в портах Великої Одеси

27 грудня 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Робота зернового коридору — скільки суден на завантаженні в портах Великої Одеси
Судна у морі. Фото: Reuters/ YORUK ISIK
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на сьогодні, 27 грудня, у портах Великої Одеси триває завантаження суден. Наразі в акваторії Чорного моря знаходяться 36 суден, більшість з яких прямує на Дунай. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic. 

Читайте також:

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що у порту Одеси стоїть 9 суден, ще 13 — у Чорноморську та 8 у Южному. Крім того, ще 8 суден йдуть на вихід з портів. А на вхід — 5.

Робота Дунайських портів

Наразі чергу на завантаження у Сулінському каналі очікують понад два десятки суден. Тільки в Ізмаїлі на відвантаженні стоять 6 суден, серед яких є продукція ГМК. 

Робота гуманітарних коридорів

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН висловив свою думку щодо можливості відновлення так званої зернової угоди. Він повідомив, що організація перебуває в контакті з обома сторонами щодо цього питання, але не вбачає сенсу відновлювати цю угоду.

Також ми писали, що з 1 січня Укрзалізниця збирається проіндексувати ціни на низку послуг, повʼязаних із перевезенням вантажу. Зокрема, йдеться про надання порожніх вагонів під навантаження на станціях Рені, Джурджулешти і Галац.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

14 грудня 2023

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі