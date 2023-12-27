Работа зернового коридора — сколько судов на погрузке в портах Большой Одессы

Суда в море. Фото: Reuters/YORUK ISIK

На сегодня, 27 декабря, в портах Большой Одессы продолжается загрузка судов. В настоящее время в акватории Черного моря находятся 36 судов, большинство из которых направляется на Дунай.

Об этом Новости.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоит 9 судов, еще 13 — в Черноморске и 8 в Южном. Кроме того, еще 8 судов уходят на выход из портов. А на вход — 5.

Работа Дунайских портов

В настоящее время очередь загрузки в Сулинском канале ожидают более двух десятков судов. Только в Измаиле на отгрузке стоят 6 судов, среди которых есть продукция ГМК.

Работа гуманитарных коридоров

Напомним, Генеральный секретарь ООН высказал свое мнение о возможности возобновления так называемого зернового соглашения. Он сообщил, что организация находится в контакте с обеими сторонами по этому вопросу, но не видит смысла возобновлять это соглашение.

Также мы писали, что с 1 января Укрзализныця собирается проиндексировать цены на ряд услуг, связанных с перевозкой груза. В частности, речь идет о предоставлении пустых вагонов под погрузку на станциях Рени, Джурджулешты и Галац.