Работа зернового коридора — сколько судов на погрузке в портах Большой Одессы
На сегодня, 27 декабря, в портах Большой Одессы продолжается загрузка судов. В настоящее время в акватории Черного моря находятся 36 судов, большинство из которых направляется на Дунай.
Об этом Новости.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.
Движение судов в Черном море
Пока известно, что в порту Одессы стоит 9 судов, еще 13 — в Черноморске и 8 в Южном. Кроме того, еще 8 судов уходят на выход из портов. А на вход — 5.
Работа Дунайских портов
В настоящее время очередь загрузки в Сулинском канале ожидают более двух десятков судов. Только в Измаиле на отгрузке стоят 6 судов, среди которых есть продукция ГМК.
Работа гуманитарных коридоров
Напомним, Генеральный секретарь ООН высказал свое мнение о возможности возобновления так называемого зернового соглашения. Он сообщил, что организация находится в контакте с обеими сторонами по этому вопросу, но не видит смысла возобновлять это соглашение.
Также мы писали, что с 1 января Укрзализныця собирается проиндексировать цены на ряд услуг, связанных с перевозкой груза. В частности, речь идет о предоставлении пустых вагонов под погрузку на станциях Рени, Джурджулешты и Галац.
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