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Рекордна кількість експорту — скільки суден завантажуються у портах Великої Одеси

25 грудня 2023 13:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Рекордна кількість експорту — скільки суден завантажуються у портах Великої Одеси
Цивільні судна з зерном. Фото: Олександр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 25 грудня у портах Великої Одеси збільшилася кількість суден на завантаженні. Наразі в українських портах перебуває 34 торгові кораблі.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic. 

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що у порту Одеси стоїть 15 суден, ще 14 — у Чорноморську та 5 у Южному. Крім того, ще 4 судна йдуть на вихід з портів. Про вхід наразі невідомо. 

Робота Дунайських портів

Зазначимо, що з десяток суден наразі рухаються у бік Сулінського каналу на Дунаї. Так, в Ізмаїлі на відвантаженні стоять 6 суден, серед яких є продукція ГМК. 

Робота гуманітарних коридорів

Нагадаємо, під час підсумкової зустрічі Міністерства інфраструктури Адміністрація морських портів України відзвітувала за 11 місяців роботи підприємства. Наразі відомо, що через порти Великої Одеси вдалося перевантажити понад 50 мільйонів тонн вантажів.

Додамо, у серпні запрацював Чорноморський гуманітарний коридор, який замінив собою зернову угоду з Росією. Наразі експортна спроможність через порти Великої Одеси становить значну частку економіки України  та Одеського регіону зокрема. 

Також ми писали, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган згадав про зернову угоду. Лідер мусульманської країни зазначив, що планує поговорити з Путіним про відновлення Чорноморської ініціативи із залученням України та Росії.

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