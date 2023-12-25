Рекордное количество экспорта — сколько судов загружается в портах Большой Одессы

Гражданские суда с зерном. Фото: Александр Кубраков

По состоянию на 25 декабря в портах Большой Одессы увеличилось количество судов на погрузке. В настоящее время в украинских портах находятся 34 торговых корабля.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоит 15 судов, еще 14 — в Черноморске и 5 в Южном. Кроме того, еще 4 судна уходят на выход из портов. О входе пока неизвестно.

Работа Дунайских портов

Отметим, что с десяток судов двигаются в сторону Сулинского канала на Дунае. Так, в Измаиле на отгрузке стоят 6 судов, среди которых есть продукция ГМК.

Работа гуманитарных коридоров

Напомним, во время итоговой встречи Министерства инфраструктуры Администрация морских портов Украины отчиталась за 11 месяцев работы предприятия. Известно, что через порты Большой Одессы удалось перегрузить более 50 миллионов тонн грузов.

Добавим, в августе заработал Черноморский гуманитарный коридор, заменивший собой зерновое соглашение с Россией. Пока экспортная способность через порты Большой Одессы составляет значительную долю экономики Украины и Одесского региона в частности.

Также мы писали, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упомянул зерновое соглашение. Лидер мусульманской страны отметил, что планирует поговорить с Путиным о возобновлении Черноморской инициативы по привлечению Украины и России.