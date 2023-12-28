Ворог вивів у Чорне море три ракетоносії

Фрегат "Адмірал Макаров". Фото: росЗМІ

Станом на 28 грудня у Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів на чергуванні. Ворог додатково посилив рейд трьома носіями "Калібрів".

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Читайте також:

Які кораблі на чергуванні

2 підводних човни,

фрегат "Адмірал Макаров".

"Сумарний залп "Калібрів" в такому випадку може сягати 16 ракет", — йдеться у повідомленні.

Скільки всього кораблів на чергуванні

Відтак наразі у Чорному морі знаходяться 9 ворожих кораблів, тож ризик обстрілів підвищився. Варто слідкувати за сигналами повітряної тривоги і негайно пройти до укриття у разі небезпеки.

Загроза з повітря

Крім того, для патрулювання над Чорним морем може знову вийти надзвуковий винищувач Міг-31К, який є носієм ракети "Кинджал". Також постійно залишається загроза балістичних обстрілів.

Нагадаємо, сьогодні вночі в низці областей була оголошена повітряна тривога. Над Україною фіксувалися декілька груп дронів-камікадзе. Загалом загарбники випустили вісім "шахедів", сім з них було знищено українською ППО.

Також ми писали, що у Чорному морі на ворожій протикорабельній міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами. Відомо, що воно прямувало на завантаження до одного з Дунайських портів.