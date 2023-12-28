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Ворог вивів у Чорне море три ракетоносії

28 грудня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог вивів у Чорне море три ракетоносії
Фрегат "Адмірал Макаров". Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 28 грудня у Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів на чергуванні. Ворог додатково посилив рейд трьома носіями "Калібрів". 

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

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Які кораблі на чергуванні

  • 2 підводних човни,
  • фрегат "Адмірал Макаров".

"Сумарний залп "Калібрів" в такому випадку може сягати 16 ракет", — йдеться у повідомленні. 

Скільки всього кораблів на чергуванні

Відтак наразі у Чорному морі знаходяться 9 ворожих кораблів, тож ризик обстрілів підвищився. Варто слідкувати за сигналами повітряної тривоги і негайно пройти до укриття у разі небезпеки. 

Загроза з повітря

Крім того, для патрулювання над Чорним морем може знову вийти надзвуковий винищувач Міг-31К, який є носієм ракети "Кинджал". Також постійно залишається загроза балістичних обстрілів. 

Нагадаємо, сьогодні вночі в низці областей була оголошена повітряна тривога. Над Україною фіксувалися декілька груп дронів-камікадзе. Загалом загарбники випустили вісім "шахедів", сім з них було знищено українською ППО.

Також ми писали, що у Чорному морі на ворожій протикорабельній міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами. Відомо, що воно прямувало на завантаження до одного з Дунайських портів. 

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