Ворог збільшив концентрацію кораблів у Чорному морі
Сьогодні, 28 грудня, у Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів, через покращення погоди. Однак ракетоносії досі не можуть виконувати бойового чергування через логістичні проблеми окупантів.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- У Чорному знаходяться 6 кораблі;
- в Азовському морі кораблі відсутні;
- в Середземному морі — 3 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 7 судно та 3 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 13 суден, 5 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, протягом останніх чотирьох місяців року, Росія систематично втрачала свої кораблі у Чорному морі, що змусило її перемістити флот у більш безпечне місце — до Новоросійська. За попередніми даними експертів, наразі ЧФ РФ втратив 20% боєздатних суден.
Також ми писали, що вночі 26 грудня Сили оборони України атакували порт у тимчасово окупованій Феодосії, де знаходився ворожий військовий корабель. Наразі відомо, що на його борту були боєприпаси, якими РФ обстрілювала південь України.
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