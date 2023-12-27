Росіяни знову вивели кораблі у Чорне море — куди зникли ракетоносії
Станом на ранок 27 грудня у Чорному морі вгамувався шторм, тож окупанти знову вивели флот на чергування. Однак на бойовому рейді наразі відсутні ракетоносії, більшість з них вже переміщена у порт Новоросійська.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- У Чорному знаходяться 4 кораблі;
- в Азовському морі кораблі відсутні;
- в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 1 судно та жодного не рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 19 суден, 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, протягом останніх чотирьох місяців року, Росія систематично втрачала свої кораблі у Чорному морі, що змусило її перемістити флот у більш безпечне місце — до Новоросійська. За попередніми даними експертів, наразі ЧФ РФ втратив 20% боєздатних суден.
Також ми писали, що ворог атакував південні регіони ударними БпЛА типу Shahed-131/136 вночі 27 грудня. Окупанти здійснили дві хвилі атак з інтервалом 15 хвилин.
Додамо, за минулу добу росіяни здійснили 161 обстріл Херсонщини. Ворог випустив 853 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА.
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