Росіяни знову вивели кораблі у Чорне море — куди зникли ракетоносії

Кораблі у морі. Фото: Міноборони України

Станом на ранок 27 грудня у Чорному морі вгамувався шторм, тож окупанти знову вивели флот на чергування. Однак на бойовому рейді наразі відсутні ракетоносії, більшість з них вже переміщена у порт Новоросійська.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному знаходяться 4 кораблі;

в Азовському морі кораблі відсутні;

в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 1 судно та жодного не рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 19 суден, 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, протягом останніх чотирьох місяців року, Росія систематично втрачала свої кораблі у Чорному морі, що змусило її перемістити флот у більш безпечне місце — до Новоросійська. За попередніми даними експертів, наразі ЧФ РФ втратив 20% боєздатних суден.

Також ми писали, що ворог атакував південні регіони ударними БпЛА типу Shahed-131/136 вночі 27 грудня. Окупанти здійснили дві хвилі атак з інтервалом 15 хвилин.

Додамо, за минулу добу росіяни здійснили 161 обстріл Херсонщини. Ворог випустив 853 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА.