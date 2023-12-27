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Росіяни знову вивели кораблі у Чорне море — куди зникли ракетоносії

27 грудня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни знову вивели кораблі у Чорне море — куди зникли ракетоносії
Кораблі у морі. Фото: Міноборони України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 27 грудня у Чорному морі вгамувався шторм, тож окупанти знову вивели флот на чергування. Однак на бойовому рейді наразі відсутні ракетоносії, більшість з них вже переміщена у порт Новоросійська. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному знаходяться 4 кораблі;
  • в Азовському морі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 1 судно та жодного не рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 19 суден, 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, протягом останніх чотирьох місяців року, Росія систематично втрачала свої кораблі у Чорному морі, що змусило її перемістити флот у більш безпечне місце — до Новоросійська. За попередніми даними експертів, наразі ЧФ РФ втратив 20% боєздатних суден. 

Також ми писали, що ворог атакував південні регіони ударними БпЛА типу Shahed-131/136 вночі 27 грудня. Окупанти здійснили дві хвилі атак з інтервалом 15 хвилин.

Додамо, за минулу добу росіяни здійснили 161 обстріл Херсонщини. Ворог випустив 853 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА.

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