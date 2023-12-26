Росія від початку осені втратила 20% Чорноморського флоту — Міноборони Британії

Кораблі ЧФ РФ. Фото: росЗМІ

Протягом останніх чотирьох місяців року, Росія систематично втрачала свої кораблі у Чорному морі, що змусило її перемістити флот у більш безпечне місце — до Новоросійська. За попередніми даними експертів, наразі ЧФ РФ втратив 20% боєздатних суден.

Про це у соцмережі Х (колишній Twitter) повідомив міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс.

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За його словами, після знищення ВДК "Новочеркаськ", який забезпечував логістику, росіяни в окупованому Криму загнані у "глухий кут".

"Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів, і нова Коаліція морських можливостей під керівництвом Великої Британії і Норвегії допомагає Україні перемагати на морі", — зазначив Шаппс.

Більше про знищення корабля у Феодосії

Нагадаємо, на борту знищеного російського корабля "Новочеркаськ" були іранські дрони Shahed. Окупанти планували використати цей великий десантний корабель в операціях із захоплення Одеської та Миколаївської області.

Також ми писали, що міцність десантного корабля "Новочеркаськ" після масштабного вибуху в порту Феодосії була вкрай підірвана. Твердження про мінімальні пошкодження корабля, представлені Росією, швидше за все, є спробою знизити відчуття втрат, а заяви про збитих українських бомбардувальників Су-24 — це неправда.