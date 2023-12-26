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У мережі зʼявилися перші кадри знищеного ВДК "Новочеркаськ"

26 грудня 2023 13:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У мережі зʼявилися перші кадри знищеного ВДК "Новочеркаськ"
Знищений ВДК у порту Феодосії. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вночі 26 грудня у порту Феодосії стався вибух на російському великому десантному кораблі "Новочеркаськ". Станом на ранок зʼявилися кадри, на яких судно майже повністю знищено. 

Відповідні кадри публікують росЗМІ. 

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Наразі відомо, ВДК та вантаж, який він транспортував, відновити неможливо, проте російська пропаганда продовжує розповідати про "мінімальні пошкодження".

Мільйонні збитки для росіян

За відкритою інформацією, вартість у Феодосії корабля може сягати 85 млн доларів. Під час оцінки враховано факт, що "Новочеркаськ" за характеристиками схожий на ВДК "Саратов" 1964 року будівництва, який оцінюється у 75 млн доларів. Водночас "Новочеркаськ" на 23 роки молодший — був спущений на воду у 1987 році.

Відомо, що перша спроба атакувати ВДК "Новочеркаськ" була 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська. Але сьогодні корабель окупантів вдалося добити.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня в окупованому Криму Сили оборони України уразили великий десантний корабель росіян "Новочеркаськ". Попередньо відомо, що ворог за допомогою цього судна намагався розвʼязати логістичні проблеми на Чорному морі. 

Також ми писали, що протягом минулої ночі армія-агресорка вкотре випустила по Україні ударні дрони-камікадзе. Зокрема, атака на південь здійснювалася з території тимчасово окупованого Криму, однак сили ППО знищили більшість цілей. 

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