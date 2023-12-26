В сети появились первые кадры уничтоженного КДК "Новочеркасск"

Уничтоженный КДК в Феодосийском порту. Фото: росСМИ

Ночью 26 декабря в Феодосийском порту произошел взрыв на российском большом десантном корабле "Новочеркасск". По состоянию на утро появились кадры, на которых судно почти полностью уничтожено.

Соответствующие кадры публикуют РосСМИ.

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Пока известно, КДК и транспортируемый им груз восстановить невозможно, однако российская пропаганда продолжает рассказывать о "минимальных повреждениях".

Миллионный ущерб для россиян

По открытой информации, стоимость в Феодосии корабля может достигать 85 млн долларов. При оценке учтен факт, что "Новочеркасск" по характеристикам похож на БДК "Саратов" 1964 года строительства, который оценивается в 75 млн долларов. В то же время "Новочеркасск" на 23 года младше — был спущен на воду в 1987 году.

Известно, что первая попытка атаковать КДК "Новочеркасск" была 24 марта 2022 года в порту Бердянска. Но сегодня корабль оккупантов удалось добить.

Напомним, в ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму Силы обороны Украины поразили большой десантный корабль россиян "Новочеркасск". Предварительно известно, что враг с помощью этого судна пытался решить логистические проблемы на Черном море.

Также мы писали, что в минувшую ночь армия-агрессор в очередной раз выпустила по Украине ударные дроны-камикадзе. В частности, атака на юг производилась с территории временно оккупированного Крыма, однако силы ПВО уничтожили большинство целей.