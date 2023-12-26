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Російський корабель у Феодосії міг транспортувати дрони-камікадзе, — Гуменюк

26 грудня 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Російський корабель у Феодосії міг транспортувати дрони-камікадзе, — Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У ніч проти 26 грудня в окупованому Криму Сили оборони України уразили великий десантний корабель росіян "Новочеркаськ". Попередньо відомо, що ворог за допомогою цього судна намагався розвʼязати логістичні проблеми на Чорному морі. 

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, ВДК використовувався як спосіб перевезення озброєння для техніки, яка знаходиться на території тимчасово окупованого Криму. Наразі ворог намагатиметься шукати інші шляхи забезпечення. 

"Специфіка великих десантних кораблів в тому, що вони використовуються зараз ворогом фактично постійно як логістичні об'єкти, як транспортування важливих вантажів. Те, що вони не можуть дозволити іншим способом. Пам'ятаймо, що у них є складнощі й з використанням і славнозвісного Керченського мосту, і інших транспортно-логістичних маршрутів", — сказала Гуменюк.

Атак "шахедів" може стати менше

Крім того, речниця "Півдня" зазначила, що цей корабель міг перевозити дрони-камікадзе у Крим, тож атак найближчим часом може поменшати.

"Наразі триває уточнення, що саме було на кораблі. Як тільки будемо знати, одразу офіційно повідомимо", — додала військова.

Нагадаємо, після ефективного збиття трьох російських літаків Су-34 силами ЗСУ в російських лавах відзначається затишшя. Окупанти утримуються від активного використання керованих авіабомб.

Також ми писали, що наразі російський МіГ-31К ПКС РФ знаходиться над акваторією Чорного моря. Тому варто пройти до укриття до відбою повітряної тривоги. 

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