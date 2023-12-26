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Российский корабль в Феодосии мог транспортировать дроны-камикадзе, — Гуменюк

26 декабря 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Российский корабль в Феодосии мог транспортировать дроны-камикадзе, — Гуменюк
Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму Силы обороны Украины поразили большой десантный корабль россиян "Новочеркасск". Предварительно известно, что враг с помощью этого судна пытался решить логистические проблемы на Черном море.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, КДК использовался как способ перевозки вооружения для техники, находящейся на территории временно оккупированного Крыма. Теперь враг будет пытаться искать другие пути обеспечения.

"Специфика больших десантных кораблей в том, что они используются сейчас врагом фактически постоянно как логистические объекты, как транспортировка важных грузов. То, что они не могут позволить другим способом. Помним, что у них есть сложности и с использованием и Керченского моста, и других транспортно-логистических маршрутов", — сказала Гуменюк.

Атак "шахедов" может стать меньше

Кроме того, пресс-секретарь "Юга" отметила, что этот корабль мог перевозить дроны-камикадзе в Крым, поэтому атак в ближайшее время может уменьшиться.

"Сейчас идет уточнение, что именно было на корабле. Как только будем знать, сразу официально сообщим", — добавила военная.

Напомним, после эффективного сбивания трех российских самолетов Су-34 силами ВСУ в российских рядах отмечается затишье. Оккупанты воздерживаются от активного использования управляемых авиабомб.

Также мы писали, что в настоящее время российское МиГ-31К ПКС РФ находится над акваторией Черного моря. Поэтому следует пройти в укрытия до отбоя воздушной тревоги.

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