Российский корабль в Феодосии мог транспортировать дроны-камикадзе, — Гуменюк
В ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму Силы обороны Украины поразили большой десантный корабль россиян "Новочеркасск". Предварительно известно, что враг с помощью этого судна пытался решить логистические проблемы на Черном море.
Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, КДК использовался как способ перевозки вооружения для техники, находящейся на территории временно оккупированного Крыма. Теперь враг будет пытаться искать другие пути обеспечения.
"Специфика больших десантных кораблей в том, что они используются сейчас врагом фактически постоянно как логистические объекты, как транспортировка важных грузов. То, что они не могут позволить другим способом. Помним, что у них есть сложности и с использованием и Керченского моста, и других транспортно-логистических маршрутов", — сказала Гуменюк.
Атак "шахедов" может стать меньше
Кроме того, пресс-секретарь "Юга" отметила, что этот корабль мог перевозить дроны-камикадзе в Крым, поэтому атак в ближайшее время может уменьшиться.
"Сейчас идет уточнение, что именно было на корабле. Как только будем знать, сразу официально сообщим", — добавила военная.
Напомним, после эффективного сбивания трех российских самолетов Су-34 силами ВСУ в российских рядах отмечается затишье. Оккупанты воздерживаются от активного использования управляемых авиабомб.
Также мы писали, что в настоящее время российское МиГ-31К ПКС РФ находится над акваторией Черного моря. Поэтому следует пройти в укрытия до отбоя воздушной тревоги.
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