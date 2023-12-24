Російські окупанти вивчають ситуацію після збиття трьох "сушок", — Наталя Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Після ефективного збиття трьох російських літаків "Су-34" силами ЗСУ, в російських рядах відзначається затишшя. Окупанти утримуються від активного використання керованих авіабомб

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Використавши найменше погодне віконце, ворог дуже щільно вкривав бомбардуваннями з випуском КАБ, але наразі вони в суттєвій і глибокій задумливості. Вони дійсно вивчають - що то було і наскільки воно далі небезпечно. Поки що бомбардувань не фіксуємо", — заявила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, 22 грудня пообіді українські сили ППО ліквідували на півдні три ворожі винищувачі Су-34. У мережі зʼявилися перші кадри приземлення пілотів, однак росіяни не показують самих літальних апаратів.

Бойове застосування Су-34

Уперше Росія використала ці бомбардувальники ще у 2008 році під час вторгнення в Грузію. Також їх застосовували й у Сирії. Саме тоді пропаганда намагалася створити образ могутності цього літака. Основне завдання Су-34 — завдавати високоточних ударів по противнику у тилах, на оперативно-тактичній глибині, в умовах насиченої протиповітряної оборони та протидії.