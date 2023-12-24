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Российские оккупанты изучают ситуацию после сбития трех "сушек", — Наталья Гуменюк

24 декабря 2023 11:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российские оккупанты изучают ситуацию после сбития трех "сушек", — Наталья Гуменюк
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

После эффективного сбивания трех российских самолетов "Су-34" силами ВСУ, в российских рядах отмечается затишье. Оккупанты воздерживаются от активного использования управляемых авиабомб

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Использовав наименьшее погодное окошко, враг очень плотно укрывал бомбардировками с выпуском КАБ, но пока они в существенной и глубокой задумчивости. Они действительно изучают - что это было и насколько оно дальше опасно. Пока бомбардировок не фиксируем", — заявила Наталья Гуменюк.

Напомним, 22 декабря после обеда украинские силы ПВО ликвидировали на юге три вражеских истребителя Су-34. В сети появились первые кадры приземления пилотов, однако россияне не показывают самые летательные аппараты.

Боевое применение Су-34

В первый раз Россия использовала эти бомбардировщики еще в 2008 году во время вторжения в Грузию. Также их применяли и в Сирии. В это время пропаганда пыталась создать образ могущества этого самолета. Основная задача Су-34 — наносить высокоточные удары по противнику в тылах, на оперативно-тактической глубине, в условиях насыщенной противовоздушной обороны и противодействия.

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