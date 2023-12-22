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Зʼявилися перші кадри "приземлення" російських Су-34

22 грудня 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Зʼявилися перші кадри "приземлення" російських Су-34
Місце падіння літаків. Фото: колаж
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Пообіді українські сили ППО ліквідували на півдні три ворожі винищувачі Су-34. У мережі зʼявилися перші кадри приземлення пілотів, однак росіяни не показують самих літальних апаратів.

Відповідні кадри розповсюджують російські ЗМІ. 

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За попередніми даними, під час оголошення повітряної тривоги стратегічна авіація ворога вилетіла для ураження з повітря, проте їх зупинила українська ППО. 

Військові зазначають, що впали літаки у районах Чаплинки та Каланчака, а пуски ракет збиралися здійснювати з акваторії Азовського моря. 

Росіяни приховують масштаби

Російські ЗМІ опублікували перші кадри після падіння літаків, однак на них не видно ні самих пілотів, ні літаків. Попередньо відомо, що особовий склад не вижив при спробі катапультування, а літальні апарати повністю знищені.

Раніше ми писали, що 22 грудня у деяких регіонах України лунали сигнали повітряної тривоги. Росіяни намагалися атакувати Україну зі стратегічної авіації, проте сили ППО на півдні ліквідували три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Додамо, внаслідок нічної атаки на Одеську область уламки "шахеда" пошкодили зерносховище, також почалася пожежа. Загалом, сили ППО збили на півдні 17 ворожих дронів.

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