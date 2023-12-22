Появились первые кадры "приземления" российских Су-34

Место падения самолетов. Фото: коллаж

После обеда украинские силы ПВО ликвидировали на юге три вражеских истребителя Су-34. В сети появились первые кадры приземления пилотов, однако россияне не показывают сами летательные аппараты.

Соответствующие кадры распространяют российские СМИ.

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По предварительным данным, во время объявления воздушной тревоги стратегическая авиация врага вылетела для поражения с воздуха, однако их остановила украинская ПВО.

Военные отмечают, что упали самолеты в районах Чаплынки и Каланчака, а пуски ракет собирались производить с акватории Азовского моря.

Россияне скрывают масштабы

Российские СМИ опубликовали первые кадры после падения самолетов, однако на них не видно ни самих пилотов, ни самолетов. Предварительно известно, что личный состав не выжил при попытке катапультирования, а летательные аппараты полностью уничтожены.

Ранее мы писали, что 22 декабря в некоторых регионах Украины доносились сигналы воздушной тревоги. Россияне пытались атаковать Украину из стратегической авиации, однако силы ПВО на юге ликвидировали три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Добавим, в результате ночной атаки на Одесскую область обломки "шахеда" повредили зернохранилище, также начался пожар. Всего силы ПВО сбили на юге 17 вражеских дронов.