Військовий хет-трик — сили ППО на півдні збили ворожі Су-34

Су-34 у польоті. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 22 грудня, у деяких регіонах України лунали сигнали повітряної тривоги. Росіяни намагалися атакувати Україну зі стратегічної авіації, проте сили ППО на півдні ліквідували три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Читайте також:

"Уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого "шахеда" із серією "ЬІ" отримав послання від окупантів: "сDохните с*ки"", — написав Олещук.

Бойове застосування Су-34

Уперше Росія використала ці бомбардувальники ще у 2008 році під час вторгнення в Грузію. Також їх застосовували й у Сирії. Саме тоді пропаганда намагалася створити образ могутності цього літака. Основне завдання Су-34 — завдавати високоточних ударів по противнику у тилах, на оперативно-тактичній глибині, в умовах насиченої протиповітряної оборони та протидії.

Нагадаємо, росіяни здійснили масовану атаку по Україні у ніч проти 22 грудня. Під головний удар потрапив Київ. У житлових будинках повилітали вікна від вибухової хвилі, уламки пошкодили фасадні частини, огорожі.

Також ми писали, що внаслідок нічної атаки на Одеську область уламки "шахеда" пошкодили зерносховище, також почалася пожежа. Загалом, сили ППО збили на півдні 17 ворожих дронів.