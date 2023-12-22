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Военный хет-трик — силы ПВО на юге сбили вражеские Су-34

22 декабря 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Военный хет-трик — силы ПВО на юге сбили вражеские Су-34
Су-34 в полете. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 22 декабря, в некоторых регионах Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Россияне пытались атаковать Украину со стратегической авиации, однако силы ПВО на юге ликвидировали три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

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"Ночью 22 декабря 2023 на куске сбитого "шахеда" с серией "ЬІ" получил послание от оккупантов: "сDохните с*ки"", — написал Олещук.

Боевое применение Су-34

В первый раз Россия использовала эти бомбардировщики еще в 2008 году во время вторжения в Грузию. Также их применяли и в Сирии. В это время пропаганда пыталась создать образ могущества этого самолета. Основная задача Су-34 — наносить высокоточные удары по противнику в тылах, на оперативно-тактической глубине, в условиях насыщенной противовоздушной обороны и противодействия.

Напомним, россияне совершили массированную атаку по Украине в ночь на 22 декабря. Под главный удар попал Киев. В жилых домах вылетели окна от взрывной волны, обломки повредили фасадные части, ограждения.

Также мы писали, что в результате ночной атаки на Одесскую область обломки "шахеда" повредили зернохранилище, также начался пожар. В общем, силы ПВО сбили на юге 17 вражеских дронов.

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