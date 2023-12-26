Россия с начала осени потеряла 20% Черноморского флота — Минобороны Британии

Корабли ЧФ РФ. Фото: росСМИ

В последние четыре месяца года Россия систематически теряла свои корабли в Черном море, что заставило ее переместить флот в более безопасное место — в Новороссийск. По предварительным данным экспертов, в настоящее время ЧФ РФ потерял 20% боеспособных судов.

Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) сообщил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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По его словам, после уничтожения ИДК "Новочеркасск", который обеспечивал логистику, россияне в оккупированном Крыму загнаны в "тупик".

"Они не заметили, что за последние четыре месяца было уничтожено 20% российского Черноморского флота. Доминирование России в Черном море сейчас подвергнуто сомнению, и новая Коалиция морских возможностей под руководством Великобритании и Норвегии помогает Украине побеждать на море", — отметил Шаппс.

Больше об уничтожении корабля в Феодосии

Напомним, на борту уничтоженного российского корабля "Новочеркасск" были иранские дроны Shahed. Оккупанты планировали использовать этот большой десантный корабль в операциях по захвату Одесской и Николаевской области.

Также мы писали, что крепость десантного корабля "Новочеркасск" после масштабного взрыва в Феодосийском порту была крайне взорвана. Утверждения о минимальных повреждениях корабля, представленных Россией, скорее всего, являются попыткой снизить чувство потерь, а заявления о сбитых украинских бомбардировщиках Су-24 — это неправда.