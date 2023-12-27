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Россияне снова вывели корабли в Черное море — куда исчезли ракетоносители

27 декабря 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне снова вывели корабли в Черное море — куда исчезли ракетоносители
Корабли в море. Фото: Минобороны Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 27 декабря в Черном море успокоился шторм, так что оккупанты снова вывели флот на дежурство. Однако на боевом рейде отсутствуют ракетоносители, большинство из них уже перемещены в порт Новороссийска.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном находятся 4 корабля;
  • в Азовском море корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • до Азовского моря — 1 судно и ни одного не двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 19 судов, 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в течение последних четырех месяцев года Россия систематически теряла свои корабли в Черном море, что заставило ее переместить флот в более безопасное место — в Новороссийск. По предварительным данным экспертов, в настоящее время ЧФ РФ потерял 20% боеспособных судов.

Также мы писали, что враг атаковал южные регионы ударными БпЛА типа Shahed-131/136 ночью 27 декабря. Оккупанты совершили две волны атак с интервалом 15 минут.

Добавим, за минувшие сутки россияне совершили 161 обстрел Херсонщины совершил 161. Враг выпустил 853 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БпЛА.

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