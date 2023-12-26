Загроза з Чорного моря — у якому стані флот РФ

Кораблі у морі. Фото: росЗМІ

У Чорному морі вже третій день продовжує вирувати сильний шторм, через що росіяни побоюються виводити кораблі на чергування. Більшість флоту росіяни вже. перемістили до Новоросійська та окупованої Грузії, однак частина залишилася у бухтах південно-східного берега Криму.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

у Чорному та Азовському морях — кораблі відсутні;

в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 1 суден та жодного не рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 7 суден, 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що в окупованому Криму знову було неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.

Водночас Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що в Криму вночі був знищений великий десантний корабель росіян "Новочеркаськ".

Додамо, з вечора 25 грудня та до сьогоднішньої ночі росіяни атакували Україну ударними дронами типу "шахед". Запуск здійснювався з районів Балаклави у Криму та Приморсько-Ахтарська у Росії.