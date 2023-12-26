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Загроза з Чорного моря — у якому стані флот РФ

26 грудня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Загроза з Чорного моря — у якому стані флот РФ
Кораблі у морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Чорному морі вже третій день продовжує вирувати сильний шторм, через що росіяни побоюються виводити кораблі на чергування. Більшість флоту росіяни вже. перемістили до Новоросійська та окупованої Грузії, однак частина залишилася у бухтах південно-східного берега Криму. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному та Азовському морях — кораблі відсутні;
  • в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 1 суден та жодного не рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 7 суден, 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що в окупованому Криму знову було неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.

Водночас Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що в Криму вночі був знищений великий десантний корабель росіян "Новочеркаськ".

Додамо, з вечора 25 грудня та до сьогоднішньої ночі росіяни атакували Україну ударними дронами типу "шахед". Запуск здійснювався з районів Балаклави у Криму та Приморсько-Ахтарська у Росії.

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